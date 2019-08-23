Украинский «Штирлиц» заметил вывоз танков из Луганска

В Луганске началась передислокация танков. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолия Штефана с позывным «Штирлиц».

По его словам, военные самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) загружают танки в трейлеры и увозят в неизвестном направлении.

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Ранее ТАСС сообщал, что ЛНР направила спецпредставителю ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартину Сайдику уведомление о завершении разминирования территории возле моста в Станице Луганской. Мост через реку Северский Донец является важным объектом, поскольку это единственный пункт пропуска между республикой и подконтрольной Украине территории Луганской области.

Договоренность о разводе войск в районе Станицы Луганской была заключена еще в 2016 году, однако ее реализация неоднократно срывалась. Добиться прекращения огня в этом районе удалось только в конце июня 2019 года.

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