ДНР и ЛНР уличили в ограничении выезда призывников

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ограничили выезд студентов и выпускников вузов за пределы Донбасса. Об этом заявил спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНИАН.

По его словам, таким образом руководство республик борется с уклонением от призыва в армию. Также в ДНР и ЛНР параллельно проводится активная агитационная кампания по призыву на военную службу, отметил Гуцуляк.

Материалы по теме По минскому полю Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?

Кроме того, по данным украинской разведки, с начала августа в Донбассе выросло число желающих уволиться с воинской службы из-за того, что российское командование якобы приостановило выплаты за выполнение боевых задач в условиях режима прекращения огня, заявил представитель министерства.

14 августа Минобороны Украины со ссылкой на данные разведки заявило, что командование вооруженных сил ДНР и ЛНР отбирает российские паспорта у сержантов и солдат. В ведомстве отметили, что изъятие документов происходит «под предлогом предотвращения самовольного оставления места службы».

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжается уже пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев считает Москву ответственной за конфликт на юго-востоке страны, признав Россию страной-агрессором, а руководство республик Донбасса — марионеточным правительством «российских оккупационных властей». В Москве неоднократно отрицали подобные обвинения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!