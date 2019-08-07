Зеленского пригласили в ЛНР

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Луганск для проведения переговоров. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».

По словам Пасечника, в случае если Зеленский примет решение посетить Луганск, ему будет обеспечена безопасность, а сам он будет принят в соответствии с международным протоколом. «Пусть приезжает к нам, и мы будем беседовать о том, как быстрее установить мир на Донбассе, для того чтобы остановить это сумасшествие», — сказал глава ЛНР.

По его словам, ключевая задача, которая стоит перед сторонами, — это прекращение огня, разведение тяжелого вооружения и начало переговорного процесса. Пасечник также отметил, что гибель людей «непонятно за что, непонятно зачем и непонятно во имя чего» является крайне недопустимой.

Кроме того, глава ЛНР в очередной раз подчеркнул, что переговоры должны проходить напрямую между Киевом и Донецком с Луганском. «Это наша основная задача, это наше основное требование для того, чтобы Владимир Зеленский и в его лице все власти Украины наконец услышали голос Донбасса», — отметил он.

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Зеленский неоднократно заявлял, что одной из его приоритетных задач на посту главы государства будет работа по прекращению конфликта в Донбассе. Еще во время своей предвыборной кампании он говорил, что переговоры нужно вести не с представителями ДНР и ЛНР, а напрямую с Москвой.

В среду, 7 августа, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера, в беседе речь шла о гибели четырех украинских военных накануне в Донбассе. Он заявил российскому президенту, что случившееся не приближает страны к миру. Также, по его словам, поднимались вопросы возвращения украинских заключенных.

Путин в ответ заявил Зеленскому, что нужно исключить обстрелы украинскими войсками населенных пунктов в Донбассе. Также российским лидером была обозначена исключительная важность последовательной реализации минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) особого статуса.

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