Зеленский назначил командующим операцией в Донбассе загадочного генерала

Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Операции объединенных сил (ООС) генерал-лейтенанта Владимира Кравченко. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Издание отмечает, что новый командующий — совсем не публичный человек. Информации в интернете о нем почти нет. На данный момент на официальной странице ООС о нем также не упоминается.

Кроме того, Кравченко был назначен на должность без официального представления президентом. Не было также поездки на Донбасс и пресс-конференции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!