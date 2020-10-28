Российские эксперты обсудили перспективы ЛДПР на выборах в Госдуму

Ведущие российские эксперты обсудили перспективы Либерально-демократической партии России (ЛДПР) на предстоящих выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом сообщается на сайте Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Так, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов рассказал, что в стране, судя по опросам, наблюдается снижение интереса россиян к этой партии, за исключением ее лидера. По словам Мамонова, ЛДПР воспринимают как «партию пустых обещаний» и абсолютное большинство опрошенных не могут назвать значимых результатов ее деятельности.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, считает, что ЛДПР сохраняет свой потенциал и может набрать на выборах 11-12 процентов. При этом эксперт подчеркивает, что у партии будут серьезные конкуренты: КПРФ, «Родина», «За правду» и «Партия пенсионеров».

В свою очередь директор Института новейших государств Алексей Мартынов пророчит ЛДПР второе место на выборах, утверждая, что партию хорошо поддерживают в некоторых регионах. «В представлении большинства граждан адекватная оппозиция всегда не за то, чтобы разрушить, а за то, чтобы улучшить то, что есть. В этом смысле ЛДПР, как политическая сила, вполне хорошо выполняет эту роль оппозиционера», — считает Мартынов.

А политтехнолог, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Петр Быстров добавляет, что ЛДПР имеет три преимущества перед другими партиями — это ее харизматичный лидер Владимир Жириновский, привлечение ярких представителей контрэлит и использование национальной тематики, порой доходящей до агрессивного национализма.