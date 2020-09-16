Эксперты сочли новые партии эффективными конкурентами парламентской оппозиции

Новые партии составляют эффективную конкуренцию российской парламентской оппозиции, заявила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова. Ее слова приводит «Российская газета».

«Мы видим некоторое влияние новых игроков, новых партий, которые вышли на политический рынок. И мы видим достаточно серьезное ослабление партий парламентской оппозиции. На показатели "Единой России" новые партии не влияют», — считает Соколова.

Эксперт Центра политической культуры Алексей Чеснаков в свою очередь отметил, что «Единая Россия» провела очень сильную кампанию. Он предположил, что если посчитать число мандатов партии по всем направлениям, то единороссы могли бы получить большинство при проведении выборов в Госдуму сегодня. «А если учитывать одномандатных кандидатов — то и конституционное большинство», — подчеркнул политолог.

Аналогичного мнения придерживается профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев, передает РИА Новости. Он указал, что «Единая Россия» в очень сложное время смогла не только не потерять, но и улучшить свои результаты. Также, по словам эксперта, партия продемонстрировала сильные организационные возможности во время распространения коронавируса: в каждом городе были созданы горячие линии, волонтерские центры, проведены благотворительные акции сторонников партии.

При этом Матвейчев констатировал кризис оппозиции. «Сегодня Зюганов, Жириновский и Миронов — это старцы без новых идей, без внятной стратегии, и очевидно, что избиратель будет от них уходить. И новые партии возникли не на пустом месте — действительно, есть электоральные ниши, которые кто-то должен занимать», — пояснил он.

Единый день голосования состоялся в России в воскресенье, 13 сентября. Выборы разных уровней прошли в 83 из 85 регионов. В 20 субъектах состоялись выборы губернаторов, еще в 11 — в региональные парламенты. При этом досрочное голосование началось 11 сентября.