Победивший с помощью сторонников Навального депутат пойдет в «Единую Россию»

Депутат Александр Мухарицын, избранный в городской совет Новосибирска с помощью проекта Алексея Навального «Умное голосование», войдет в партию «Единая Россия». Об этом он сообщил в разговоре с «Московским комсомольцем».

Мухарицын пояснил, что во время избирательной кампании он собрал «очень много наказов». «Посовещавшись со своей командой единомышленников, принял решение: для того, чтобы более эффективно их выполнять, нужно заручиться поддержкой большинства. Поэтому я вступаю во фракцию "Единой России"», — добавил он.

Депутат также подчеркнул, что никаких обязательств перед сторонниками Навального он не имеет. «Можно сказать, это скорее я поддержал "Умное голосование", которое решило показать на меня, изучив результаты работы и рейтинг. Я абсолютно уверен, что одержал бы победу без поддержки всяких компьютерных технологий», — сказал Мухарицын, отметив, что люди голосовали за него не по команде из интернета «неизвестно от кого».

Ранее в сентябре журналистка Ксения Собчак раскритиковала систему «Умного голосования» на выборах в России. В частности, она выразила негодование, что из-за этого в Новосибирске победил «знатный крымнашевец» Ростислав Антонов.

«Умное голосование» — сайт и бот в мессенджере Telegram, с помощью которого избирателям предлагается объединить протестные голоса, чтобы подержать победу над кандидатами от «Единой России». Россиянам предлагается указать адрес регистрации и получить рекомендацию, за кого голосовать в избирательном округе.

Единый день голосования состоялся в России в воскресенье, 13 сентября. Выборы разных уровней прошли в 83 из 85 регионов. В 20 субъектах прошли выборы губернаторов, еще в 11 — в региональные парламенты. При этом досрочное голосование началось 11 сентября.