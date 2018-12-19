Суд заблокировал сайт Навального «Умное голосование»

Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора заблокировал сайт блогера Алексея Навального «Умное голосование» из-за нарушения правил сбора персональных данных пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы суда.

«Решением Таганского районного суда Москвы от 19 декабря деятельность интернет-ресурса https://2019.vote признана незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну», — пояснила представитель суда Юлия Сухинина. Блокировке подлежит не только сам сайт, но и его копии.

Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло, написавший заявление в Роскомнадзор, в своем Telegram-канале пояснил, о каких нарушениях идет речь. «Навальный собирал через сайт персональные данные пользователей, не озаботившись при этом наличием согласия на обработку ПД и прочих документов. Вдобавок к этому Навальный хранил персональные данные на иностранных серверах, что прямо запрещено законом "О персональных данных"», — уточнил он.

Проект «Умное голосование» Навальный запустил в конце ноября этого года.

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