Навальный прокомментировал обращение Золотова

Политик Алексей Навальный впервые прокомментировал обращение к нему главы Росгвардии Виктора Золотова, который пообещал превратить его в «отбивную» на дуэли. Видеозапись из зала Симоновского районного суда Москвы, который рассматривает административный протокол в отношении оппозиционера, опубликована в Twitter-аккаунте DW.

«Там действительно есть фраза "капюшон самодовольства", что-то такое? Мне очень хочется посмотреть. Это одно из самых первых дел, которые я хотел сделать [после освобождения]: поесть нормальной еды, а потом посмотреть обращение Золотова», — сказал политик.

Он посетовал на то, что это «придется отложить».

Навального задержали 25 августа у подъезда его дома по делу об акции в поддержку «забастовки избирателей», которая прошла в конце января. 27 августа Тверской суд Москвы признал оппозиционера виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП («Повторное нарушение правил публичных мероприятий») и назначил 30 суток административного ареста.

Рано утром 24 сентября на выходе из спецприемника Навального снова задержали — политик пробыл на свободе пять секунд. Его обвинили по части 4 статьи 20.2 КоАП («Действие или бездействие при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека или имуществу»).

11 сентября глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль в ответ на опубликованное Фондом борьбы с коррупцией расследование о госзакупках в ведомстве. «Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — заявил генерал. Его речь вдохновила пользователей сети на создание мемов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



