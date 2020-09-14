Собчак раскритиковала «Умное голосование»

Телеведущая и блогер Ксения Собчак подвергла критике систему «Умного голосования» на выборах в России, созданную Фондом борьбы с коррупцией и его основателем Алексеем Навальным. В Telegram-канале она выразила негодование, что из-за этого в Новосибирске победу одержал «крымнашевец».

В качестве аргумента она привела информацию от депутата «Яблока» в заксобрании Санкт-Петербурга Бориса Вишневского. Он сообщил, что в совет депутатов Новосибирска от шестого округа прошел Ростислав Антонов, за которого советовали отдать голос в проекте Навального.

Антонова он охарактеризовал как «знатного "крымнашевца", участника "Русских маршей", фаната "Моторолы" (позывной участника военных действий в Донбассе Арсена Павлова — прим. «Ленты.ру»)». «Всегда говорила и дальше буду объяснять, что "Умное голосование" — это полный провал и бред», — считает Собчак.

Вишневский заметил, что на округ не выдвигался кандидат от «Единой России», но был политик от «Яблока», которого можно было поддержать. На это Собчак подчеркнула, что не понимает, с кем в таком случае шла борьба за место в совете депутатов. «Вся эта радость от единиц полученных мандатов (из почти 80 тысяч) — это радость, что в думе крупного города будет восседать такой вот Антонов?» — задалась вопросом ведущая.

На выборах в совет депутатов Новосибирска, прошедших 13 сентября, Антонов баллотировался по шестому округу как самовыдвиженец. «Умное голосование» — сайт и бот в мессенджере Telegram, с помощью которого избирателям предлагается объединить протестные голоса, чтобы подержать победу над кандидатами от «Единой России». Россиянам предлагается указать адрес регистрации и получить рекомендацию, за кого голосовать в избирательном округе.