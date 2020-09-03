Собчак высказалась о западных санкциях из-за следов «Новичка» у Навального

Российская телеведущая Ксения Собчак высказалась о возможности введения санкций в отношении России со стороны Запада. В Telegram-канале «Кровавая барыня» она написала, что таких мер стоит ждать после заявления о наличии следов «Новичка» у Алексея Навального.

«Я уверена, что санкции, те или иные, связанные с "Северным потоком", будут», — отметила Собчак, упомянув газопровод между Россией и Германией, проходящий по дну Балтийского моря. Вероятно, в публикации идет речь о проекте «Северный поток-2», который является расширением оригинального газопровода.

По словам ведущей, заявлению властей Германии можно доверять, так как «просто выдумать "Новичок" они не могут» из-за внутреннего устройства государственных структур. Собчак посчитала, что выступление канцлера ФРГ Ангелы Меркель 2 сентября «могло быть частью плана» по вводу санкций. «Тем более что США давно давили на эту тему», — заключила ведущая.

Вечером 2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи обнаружили в организме оппозиционера следы вещества из группы «Новичок». Позже с заявлением выступила и Ангела Меркель. По ее словам, данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений, и россиянин действительно был отравлен «Новичком».

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. Пациента поместили в токсикореанимацию городской больницы. Он впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа оппозиционера доставили в клинику «Шарите» в Берлине.

Строительству «Северного потока-2» активно противодействуют власти США. В конце прошлого года были наложены санкции на все компании, участвующие в проекте. В дальнейшем ограничения были расширены, включены в оборонный бюджет США и коснулись в том числе страховых компаний, сотрудничающих с участниками строительства. Власти ФРГ неоднократно выступали против таких мер и заявляли о необходимости завершить строительство газопровода.