Познер высказался о ситуации с Навальным

Телеведущий Владимир Познер высказался о ситуации с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального. Во время беседы для подкаста «Слышали новость?», опубликованного на сайте радио Sputnik, он посчитал необоснованными обвинения в адрес омских врачей и призвал найти виновных в произошедшем.

«Я не верю, что наши врачи в Омске врут, когда они говорят то, что они говорят. Я не думаю, что немецкие врачи врут, я уверен, что они не врут. Я полагаю, что тут дело в разных подходах, возможно», — объяснил свою позицию Познер.

Ведущий добавил, что Навальный уже много лет «занимается своей деятельностью», но с ним не происходило ничего серьезного, кроме нескольких арестов. Познер также подчеркнул, что не верит в то, что кто-либо из российского руководства может быть причастен к отравлению оппозиционера. По словам ведущего, для них это «крайне невыгодно».

«Российская сторона должна приложить максимум усилий, чтобы все-таки выяснить, что же на самом деле произошло. Если же было отравление, то кто же был инициатором этого дела», — отметил Познер.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. После обследования в местной больнице врачи в числе предварительных диагнозов назвали отравление галлюциногеном. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Он находится в искусственной коме.