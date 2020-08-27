Кремль рассказал о контактах врачей для помощи Навальному

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о контактах российских и немецких врачей, которых пригласили оказать помощь оппозиционеру Алексею Навальному, впавшему в кому 20 августа. Его цитирует РИА Новости в четверг, 27 августа.

По его словам, омские медики сразу пригласили прибывших из Германии специалистов ознакомиться с ходом лечения пациента.

«Омские врачи сразу приглашали, но немецкие врачи не сразу посчитали это целесообразным. По всей видимости, их приглашали принять участие в консилиуме, посетить (Навального), им рассказали про все анализы, про все виды лечения», — сказал Песков.

Задержку с вылетом Навального в Германию Песков связал с необходимостью отдыха немецких пилотов. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что в Кремле по-прежнему нет понимания, что стало причиной резкого ухудшения состояния здоровья Навального.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона заинтересована в объективном и тщательном расследовании произошедшего с оппозиционером. Он также призвал воздержаться от необоснованных обвинений в связи с инцидентом.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. После обследования в местной больнице врачи в числе предварительных диагнозов назвали отравление галлюциногеном. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Он находится в искусственной коме.