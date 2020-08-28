Мясников назвал угрозы для Навального в коме

Главврач московской городской клинической больницы больницы №71 Александр Мясников, известный как ведущий на «России 1», назвал угрозы, которые могут ждать Алексея Навального, пока он находится в коме. Мнение на этот счет он высказал в своем Telegram-канале.

Несмотря на то, что немецкие врачи сообщают о том, что угрозы для жизни Навального нет, говорить, что все риски позади, нельзя, считает специалист.

«И ничего не позади! Пишут "угрозы для жизни нет". Надо писать: "ПОКА нет". Больного в коме ждут грозные враги — инфекции и тромбоэмболия. Да, с ними борются массивными профилактическими дозами антибиотиков и кроверазжижающих, но бороться далеко не значит победить», — полагает врач.

Мясников также полагает, что «отравление» в медицинском заключении оппозиционера свидетельствует о том, что диагноз писал не врач. По его словам, врач никогда не напишет, что пациент отравлен, а укажет, что «больной интоксицирован».

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, откуда его доставили на скорой помощи в больницу. Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. Днем 22 августа его доставили из Омска в Берлин в клинику «Шарите». Немецкие врачи назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию, но пока не установили конкретное вещество.

В случае если интоксикация произошла из-за намеренных действий, Германия введет санкции против России, заявил 28 августа глава МИД ФРГ Хайко Маас.