Мясников указал на неграмотность в диагнозе Навального

Слово «отравление» в медицинском заключении Алексея Навального свидетельствует о том, что диагноз писал не врач, считает врач Александр Мясников, известный широкой публике по передачам на канале «Россия 1». На неграмотность формулировки он указал в своем Telegram-канале.

«Врач нигде и никогда не напишет "больной отравлен", он напишет то, что видит, например, "больной интоксицирован". Он может указать на факт наличия ядовитого вещества в организме (кстати, в нашем случае этого так пока и нет), но не на криминальную составляющую попадания этого гипотетического вещества в организм», — написал Мясников.

По его словам, если СМИ правильно передали формулировку из заключения, то у него «большой вопрос» к тому, кто его писал.

Медик также вступился за коллег из омской больницы, куда Навальный поступил в глубокой коме неясного происхождения: «Все врачи знают, как ценен первый "золотой" час от начала любого серьезного приступа. Именно в этот час чаще всего и решается — жить пациенту с какой-либо катастрофой или нет». Российские специалисты работали под сильным психологическим давлением, стабилизировали больного, делали все необходимые обследования, включая токсикологию, отметил Мясников. Он также отметил, что немецкие доктора «ни разу не сказали, что что-то было сделано неправильно или не в полном объеме».

«Более того — немецкие коллеги и не критикуют их действия, все неадекватные крики и обвинения идут не от профессионалов. В смысле не от профессионалов от медицины, в области поливания всех и вся говном обвинители наших врачей без сомнения профессионалы», — заключил доктор.

Ранее Мясников заявил, что слово «отравление» сеет недоверие между врачами, которые лечили Навального. Он предложил немецкой стороне пригласить для участия в консилиуме российских специалистов, чтобы определить причину, по которой оппозиционер впал в кому.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, откуда его доставили на скорой помощи в больницу. Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта. Днем 22 августа его доставили из Омска в Берлин в клинику «Шарите». Немецкие врачи назвали причиной тяжелого состояния Навального найденную в его организме токсичную субстанцию, но пока не установили конкретное вещество.

В случае если интоксикация произошла из-за намеренных действий, Германия введет санкции против России, заявил 28 августа глава МИД ФРГ Хайко Маас.