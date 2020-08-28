Соловьев высказался о ситуации с Навальным

Телеведущий Владимир Соловьев высказался о ситуации с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального в своем Telegram-канале.

Соловьев заявил о двойных стандартах в реакции общественности на процесс лечения Навального. Он отметил, что врачей из Омска подвергли настоящей травле, при этом любое заявление немецких докторов общество воспринимает без какой-либо критики. Телеведущий предложил собрать консилиум омских, московских и немецких медиков, чтобы избежать политизации лечения оппозиционера. Соловьев также отметил, что это поможет оказать ему наиболее эффективную помощь.

Кроме того, по словам телеведущего, личный врач Навального и сопровождавшие его в поездке сторонники должны ответить на некоторые вопросы. В частности, Соловьева интересует, чем болел оппозиционер в последнее время, какие препараты принимал, как питался до и во время поездки и в какой момент произошло резкое изменение самочувствия.

Также Соловьев пожелал выздоровления Навальному и выразил надежду на то, что он полностью восстановится.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. После обследования в местной больнице врачи в числе предварительных диагнозов назвали отравление галлюциногеном. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Он находится в искусственной коме.