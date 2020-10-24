В рейтинге доверия россиян сменился лидер после Путина

Глава МИД России Сергей Лавров в рейтинге доверия россиян обошел лидера ЛДПР Владимира Жириновского и занял второе место, передает РБК. На первом месте неизменно находится президент Владимир Путин. Рейтинг составляет исследовательский холдинг «Ромир», он обновляется один раз в квартал.

Сразу после них идет оппозиционер Алексей Навальный, поднявшийся на пять мест. Он сменил в пятерке лидеров премьер-министра Михаила Мишустина (шестое место). На пятой строчке расположился глава Минобороны Сергей Шойгу, остававшийся вторым по итогам второго квартала.

Места с седьмого по десятое заняли Андрей Малахов, Максим Галкин, Константин Хабенский и Владимир Соловьев. Впервые в рейтинг доверия попал бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (29 место). Мэр Москвы Сергей Собянин остался на 23 месте, на одну позицию ниже Ольги Бузовой, а глава КПРФ Геннадий Зюганов занимает 26 место.

Серьезно потеряла в рейтинге председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко (62 позиция, минус 24 строчки), но все равно она остается выше спикера Госдумы Вячеслава Володина (82 место, плюс 14 позиций). Наибольший рост доверия социологи заметили у Ляйсан Утяшевой (плюс 32 позиции), а наибольшее падение — у певицы Валерии (минус 36 позиций).

В опросе приняли участие 2,4 тысячи человек. Они выбирали до семи персон из тех, кому доверяют. В зависимости от того, в каком порядке идут участники рейтинга, они получали от одного (седьмое место) до семи (первое место) баллов.

Ранее в октябре социологи фонда «Общественное мнение» и ВЦИОМ оценили доверие Путину на уровне 59 процентов и 67,7 процента соответственно. Однако в обоих случаях речи о сравнении с кем-то не шло, респонденты отвечали только на вопрос о доверии конкретно президенту страны.