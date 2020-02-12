Глава ФОМ прокомментировал итоги опроса об уровне доверия к Путину

Президент Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Александр Ослон в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал итоги опроса «Левада-центра» об уровне доверия к президенту России Владимиру Путину.

По его словам, существует большая разница между формулировками опроса. «Открытая — когда человек сам называет фамилии политиков, которые вызывают у него доверие. Закрытая формулировка — это вопрос, который звучит примерно так: "Вы доверяете или не доверяете, в данном случае — Путину?" И дается карточка, где шкала доверия обозначена, "безусловно доверяю", "скорее доверяю", "скорее не доверяю", "безусловно не доверяю". Эти два вида измерений дают очень разные результаты», — объяснил Ослон.

Результаты опросов ФОМ с закрытой формулировкой об уровне доверия к Путину с лета 2018 года очень стабильны, добавил глава фонда. «Около 60 процентов с небольшими колебаниями, несущественными. До лета 2018-го года цифра была, начиная с 2014-го года около 80 процентов. А до [присоединения] Крыма, до марта 2014 года, она тоже была около 60 процентов. Эта динамика — очень устойчивая», — подчеркнул он.

Итоги опросов с открытой формулировкой ФОМ не публикует и в целом проводит такие исследования крайне редко, поскольку они не являются «сколько-нибудь информативными», добавил Ослон.

Согласно итогам опроса «Левада-центра» с открытой формулировкой, которые 12 февраля опубликовала газета «Ведомости», сейчас президенту Путину доверяют 35 процентов россиян. На основании этого и данных за ноябрь 2017 года издание сделало вывод, что рейтинг доверия главе государства за два года упал почти в два раза.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!