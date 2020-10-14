Лавров ответил на вопрос строчкой из песни Слепакова

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос радио Sputnik строчкой из песни Семена Слепакова. Фрагмент интервью публикует Telegram-канал RT.

Дипломата спросили, какой американский президент был бы лучше для России: демократ Джо Байден или республиканец Дональд Трамп. Он ответил, что Москву «устраивают» оба кандидата.

«Могу еще сказать, что, думаю, глубоко проник в понимание предмета Семен Слепаков, когда он написал текст, начинающийся словами: "Америка нас не любит"», — добавил Лавров. Интервьюер и главный редактор RT Маргарита Симоньян пошутила, что эта запись интервью — историческая, поскольку министр впервые процитировал творчество Слепакова.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

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