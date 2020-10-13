Россия отказалась подписывать приуроченный к выборам ракетный договор с США

Россия отказывается подписывать приуроченный к выборам американского президента ракетный договор с США. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Рябков, комментируя слова спецпосланника президента США Маршалла Биллингсли о продлении ракетного договора СНВ-3, заявил, что Россия выступает против подобного подхода. Российский дипломат отметил, что если американцам надо доложить своему начальству об успехах в преддверии выборов президента страны, то они этого не получат.

Ранее замминистра назвал «неприемлемым» предложение США по СНВ-3. По его словам, российская сторона считает необходимым в комплексе заниматься проблемами стратегической стабильности.

13 октября спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Соединенные Штаты готовы продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов обеих стран. Американский дипломат отметил, что США могут пойти на заключение соглашения хоть завтра, однако Москве также придется проявить политическую волю.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

Выборы президента США пройдут 3 ноября.