В Москве назвали неприемлемым предложение США по ракетному договору

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал предложение США продлить ракетный договор СНВ-3 при условии заморозки ядерных арсеналов. Позицию Москвы он озвучил агентству РИА Новости.

«Позиция США в пользу заморозки нам давно известна, она для нас неприемлема», — заявил дипломат. Рябков пояснил, что российская сторона считает необходимым в комплексе заниматься проблемами стратегической стабильности.

Ранее 13 октября спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Соединенные Штаты готовы продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов обеих стран. Американский дипломат отметил, что США могут пойти на заключение соглашения хоть завтра, однако Москве также придется проявить политическую волю.

10 октября стало известно, что Россия готова продлить СНВ-3 и призвала США сделать это без искусственных затяжек. Об этом на заседании первого комитета Генассамблеи ООН заявил первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что продление договора стало бы разумным шагом, который сможет дать время для обдумывания дальнейших мер по контролю над вооружениями.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.