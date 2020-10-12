Китай отказался от переговоров с США и Россией по контролю над вооружениями

Китай навсегда отказался от трехсторонних переговоров с Россией и США по вопросам контроля над вооружениями, потому что ядерный арсенал страны меньше, чем у Москвы и Вашингтона. Об этом заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан, его слова передает РИА Новости.

«Китай никогда не принимал и не будет принимать участие в какой-либо гонке ядерных вооружений с каким-либо государством. Учитывая огромную разницу в ядерных арсеналах Китая с одной стороны, а также США и России с другой, ожидать от Китая участия в каких-либо трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями несправедливо, бессмысленно и нереально», — заявил он в ходе заседании первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности.

Шуан также подчеркнул, что Пекин не согласится с применением шантажа в таком вопросе. Однако отказ страны от трехсторонних переговоров не означает отказ от участия в разоружиении, уточнил дипломат. Кроме того, он напомнил, что КНР изначально выступала за полный запрет и уничтожение ядерного оружия.

Дипломат добавил, что в последнее время главной угрозой международной стабильности и безопасности стал Вашингтон. «За последние годы США продолжали выходить из международных договоров, подрывая многосторонний и двусторонний контроль над вооружениями», — отметил дипломат, призвав США прекратить наращивание ядерного потенциала и размещение ракет в Европе.

В феврале 2021 года истекает срок действия договора СНВ-3. Если Вашингтон и Москва договорятся о его продлении, ситуация может выйти из тупика. Эксперты отмечают, что пока прогресса не наблюдается: США пытаются подключить к договору Китай, из-за чего стороны не могут договориться.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.