США назвали условие для продления ракетного договора с Россией

США назвали условие для заключения ракетного договора с Россией. Об этом рассказал спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, передает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты готовы продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов обеих стран. Американский дипломат отметил, что США могут пойти на заключение соглашения хоть завтра, однако Москве также придется проявить политическую волю.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российские власти готовы продлить СНВ-3 и призывают США сделать это без искусственных затяжек. Он подчеркнул, что продление договора стало бы разумным шагом, который сможет дать время для обдумывания дальнейших мер по контролю над вооружениями.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.