Стало известно о сроках заключения ракетного договора между США и Россией

Американский лидер Дональд Трамп планирует заключить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией в последние дни перед президентскими выборами в США. Сроки заключения ракетного договора назвало издание Axios со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Отмечается, что администрация главы Белого дома полагает, что достигло принципиального соглашения с президентом России Владимиром Путиным по ядерной сделке. По данным собеседника издания, «импульс» переговорам дала встреча главы Совета Безопасности России Николая Патрушева и советника по нацбезопасности США Роберта О'Брайена, которая состоялась 2 октября в Женеве.

При этом намерение американского лидера по заключению ракетного договора с Путиным до президентских выборов стало неожиданностью для высокопоставленных республиканцев и сотрудников Белого дома, пишет издание.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что Москва может согласиться на предложение США продлить СНВ-3 на срок меньше пяти лет.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.