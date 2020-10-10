Россия заявила о готовности продлить СНВ-3 без предусловий

Россия готова продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и призвала США сделать это без искусственных затяжек. Об этом на заседании первого комитета Генассамблеи ООН заявил первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский. Его слова передает РИА Новости.

В ходе заседания дипломат озвучил заявление главы российской делегации, директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова.

Он подчеркнул, что продление договора стало бы разумным шагом, который сможет дать время для обдумывания дальнейших мер по контролю над вооружениями.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что Москва может согласиться на предложение США продлить СНВ-3 на срок меньше пяти лет.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.