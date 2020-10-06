США увидели прогресс в переговорах с Россией по ракетному договору

США и Россия добились прогресса в переговорах о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). О том, что американская сторона увидела некое позитивное развитие ситуации, сообщает Associated Press.

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли высоко оценил прошедший разговор с заместителем главы российского МИД Сергеем Рябковым.

Ранее Рябков указал, что российская сторона готова согласиться и на срок продления СНВ-3 менее пяти лет, хотя хочет именно пятилетнего срока.

До этого Рябков утверждал, что Россия откажется продлевать СНВ-3 на условиях Вашингтона. Он отметил, что Москва не может разговаривать ультиматумами, а попытки США надавить в вопросе контроля над вооружениями лишь уменьшают шансы на договоренность.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.