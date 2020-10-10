В МИД России призвали США прекратить «соперничество великих держав»

Россия призвала США отказаться от концепции «соперничества великих держав» и «мира с опорой на силу». Об этом говорится в выступлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова в Первом комитете Генассамблеи ООН, на которое ссылается ТАСС.

«В отличие от США, Российская Федерация осознает свою ответственность за международную безопасность, глобальную и региональную стабильность», — зачитал выступление первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский. Дипломат также отметил, что Россия соблюдает последовательный курс на сохранение мира.

По словам Ермакова, Москва действует в интересах сохранения безопасности и стабильности в мире, а также укрепления контроля над вооружениями.

Ранее сообщалось, что США и Россия добились прогресса в переговорах о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Отмечалось, что американская сторона увидела некое позитивное развитие ситуации.