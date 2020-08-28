Россиян предупредили об угрозе преследования США

МИД России предупредил россиян, выезжающих за рубеж, об угрозе преследования спецслужбами США. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство напомнило о возможной угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб в связи с арестом 22 августа российского гражданина Егора Крючкова и развитием ранее опубликованных МИД России предупреждений. «Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах», — отметили в ведомстве.

27-летнего россиянина обвиняют в попытке подкупа сотрудника американской компании для загрузки вредоносного ПО. После этого он якобы намеревался скачать базу данных организации и затем шантажировать руководство.

Крючков въехал в США по российскому паспорту и туристической визе. Он обещал заплатить сотруднику за помощь один миллион долларов. После того как с ним связалось ФБР, Крючков уехал из Рино, штат Невада, в Лос-Анджелес. Он попросил знакомого купить для него авиабилет, пытаясь вылететь из страны.