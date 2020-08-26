В США задержали обвиняемого в киберпреступлении россиянина

В Соединенных Штатах задержали россиянина Егора Крючкова, обвиняемого в организации сговора с целью совершения киберпреступления. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США.

По версии суда, 27-летний гражданин России вместе с предполагаемыми сообщниками в период с 15 июля по 22 августа пытался подкупить сотрудника неназванной американской компании. С его помощью он планировать загрузить вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему компании, получив таким образом беспрепятственный доступ к ее данным. После этого он якобы намеревался скачать базу данных организации и затем шантажировать руководство.

Крючков въехал в США по российскому паспорту и туристической визе. Он много раз контактировал и встречался с сотрудником, которого хотел подкупить. Он обещал выплатить ему один миллион долларов после того, как вредоносная программа будет внедрена в систему компании.

После того, как с ним связались сотрудники ФБР, Крючков уехал из Рино, штат Невада, в Лос-Анджелес. Он попросил знакомого купить для него авиабилет, пытаясь вылететь из страны.