В США обвинили ГРУ в атаке на украинскую газовую компанию

Российских хакеров, связанных с ГРУ, обвинили в атаке на украинскую газовую компанию Burisma. Об этом пишет The Washington Post.

Согласно данным американского СМИ, ГРУ начало кибер-фишинговую кампанию против Burisma еще в ноябре 2019-го. Предполагается, что хакеры искали потенциально компрометирующие материалы о сыне Джо Байдена, одного из участников президентской гонки в США.

Отмечается, что были взломаны не только серверы самой Burisma Holdings, но и ее дочерних компаний и партнеров. The Washington Post подчеркивает, что пока неизвестно, к каким именно серверам российским шпионам удалось получить доступ.

Ранее эксперты американской фирмы по компьютерной безопасности Area 1 Security зафиксировали атаки российских хакеров на серверы украинской газовой компании Burisma. Американские СМИ утверждают, что атаку организовали российские хакеры.

По мнению Area 1 Security, атака напоминает взлом серверов национального комитета Демократической партии США в 2016 году. Вину за этот взлом специалисты возложили на Россию и частных хакеров, известных как Fancy Bear. Москва отрицает все обвинения.

В сентябре палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента против американского президента Дональда Трампа. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, о содержании которого сообщил информатор. Члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена, которого считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

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