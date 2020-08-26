Москва отреагировала на задержание россиянина в США

Посольство России в США отреагировало на задержание в Лос-Анджелесе российского гражданина по обвинению в организации киберпреступления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Дипломаты заверили, что в ближайшее время свяжутся с россиянином Егором Крючковым для выяснения существа проблемы. «Окажем ему необходимое консульско-правовое содействие», — пообещали в посольстве.

Ранее стало известно о задержании 27-летнего россиянина в США. Его обвиняют в попытке подкупа сотрудника американской компании для загрузки вредоносного ПО. После этого он якобы намеревался скачать базу данных организации и затем шантажировать руководство.

Крючков въехал в США по российскому паспорту и туристической визе. Он обещал заплатить сотруднику за помощь один миллион долларов. После того, как с ним связалось ФБР, Крючков уехал из Рино, штат Невада, в Лос-Анджелес. Он попросил знакомого купить для него авиабилет, пытаясь вылететь из страны.