Илон Маск назвал цель обвиняемого в киберпреступлении россиянина

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал цель обвиняемого в киберпреступлении Егора Крючкова. Объектом якобы готовившейся россиянином кибератаки было предприятие бизнесмена по производству электромобилей в штате Невада. Об этом Маск написал в своем Twitter-аккаунте.

Портал Teslarati опубликовал материал, в котором говорится, что план хакеров был сорван самим сотрудником предприятия, который обратился в ФБР. «Весьма признателен. Это была серьезная атака», — прокомментировал Маск публикацию в соцсети.

Ранее стало известно о задержании 27-летнего россиянина в США. Его обвиняют в попытке подкупа сотрудника американской компании для загрузки вредоносного ПО. После этого он якобы намеревался скачать базу данных организации и затем шантажировать руководство.

Крючков въехал в США по российскому паспорту и туристической визе. Он обещал заплатить сотруднику за помощь один миллион долларов. После того, как с ним связалось ФБР, Крючков уехал из Рино, штат Невада, в Лос-Анджелес. Он попросил знакомого купить для него авиабилет, пытаясь вылететь из страны.