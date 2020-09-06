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Захарова извинилась за пост о стульях в Белом доме

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Фото: РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова извинилась за вызвавший критику президента Сербии пост в Facebook о стульях в Белом дома. Новое сообщение она также опубликовала в социальной сети.

«Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось — неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных»», — написала Захарова.

По ее словам, американские чиновники часто прибегают к протокольным уловкам, «чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности». Такой подход неприемлем, заключила официальный представитель МИД.

Ранее 6 сентября она опубликовала пост, в котором высмеяла встречу президентов Сербии и США Александра Вучича и Дональда Трампа. Поводом для ироничного комментария Захаровой стало фото, на котором видно, что Трамп отодвинул свой стул на значительное расстояние от собеседника. «Если Вас позвали в БД [Белый дом], а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте», — написала дипломат, сопроводив сообщение кадром из фильма «Основной инстинкт».

В ответ Вучич назвал такую оценку своей встречи с Трампом примитивной. «Не ценят, что Сербия — военно нейтральная страна и не собирается вступать в НАТО, единственная страна, которая покупает газ и оружие у них, я не буду объяснять чужой примитивизм», — отметил президент Сербии.

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