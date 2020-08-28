Захарова отреагировала на слова эстонского депутата о влиянии Москвы на Минск

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова заместителя председателя комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона о том, что Москва оказывает влияние на Минск. Захарова посоветовала депутату присмотреться к собственной стране. Официальный комментарий представителя ведомства опубликован на сайте МИД.

«В отличие от эстонского депутата, ратующего в пользу сценария "цветной" смены власти в Белоруссии, мы действительно хотим своему соседу добра, мира и суверенного права самому определять свой выбор», — заявила Захарова. Путь к этому, по ее словам, лежит не через нагнетание обстановки, а через соблюдение международного права о невмешательстве.

Дипломат также добавила, что, призывая НАТО и Евросоюз вмешаться в дела Минска, Михкельсон игнорирует отношения России и Белоруссии. Договоры, заключенные между двумя странами, подчеркнула Захарова, накладывают на них определенные обязательства.

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«Обвиняя российское руководство в "диктаторстве" и "планах агрессии" в отношении Белоруссии, эстонский парламентарий опускается до прямого вмешательства в дела не только этого государства, но и России. (...) Хотелось бы посоветовать ему получше присмотреться к его собственной стране, где составляющая почти треть населения русскоязычная диаспора лишена элементарных политических и гражданских прав», — подытожила она.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условие для ввода российских силовиков на территорию Белоруссии. По его словам, такое возможно, лишь если экстремистские элементы начнут разбой в стране.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Действующий глава государства Александр Лукашенко считает, что в ситуации можно увидеть элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций». Лукашенко также выразил уверенность, что действиями протестующих управляют из Польши, Великобритании и Чехии.