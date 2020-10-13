Премьер Палестины понадеялся на божью помощь в случае победы Трампа

Премьер Палестины Мухаммед Штайе понадеялся на божью помощь в случае, если президент США Дональд Трамп одержит победу на американских выборах. Его цитирует Politico.
«Если нам придется еще четыре года жить с господином Трампом, дай Бог помощи Палестине и всему миру», — заявил он.
Отмечается, что обычно представители страны не комментируют президентские выборы в США. Politico считает, что заявление Штайе может быть связано с отчаянием, которое испытывают представители Палестины: шаги Вашингтона в попытке урегулировать арабо-палестинский конфликт «привели к ослаблению палестинской стороны».
В начале июля 2020-го Израиль начал подготовку к операции по аннексии Западного берега реки Иордан. После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, а Израиль — спорными.
Ранее к подобному шагу Израиль призывали США. Согласно плану Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта — «сделке века», Палестина должна «несколько увеличиться в размерах», а ее столица расположиться в Восточном Иерусалиме. Голанские высоты будут принадлежать Израилю, а его столицей Вашингтон считает Иерусалим.
В 2017-м президент США Дональд Трамп признал столицей Израиля город Иерусалим. Затем на новое место было перенесено американское посольство, еще спустя некоторое время — посольство Гватемалы.