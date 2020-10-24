Соловьев рассказал Галкину о нелюбви Навального к геям и «жидам»

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал коллеге и юмористу Максиму Галкину о нелюбви Алексея Навального к геям и «жидам». Он раскритиковал артиста в передаче «Полный контакт» на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Так ведущий отреагировал на мнение Галкина под постом Навального в Instagram. В комментарии артист раскритиковал выпуск программы мужа главного редактора RT Маргариты Симоньян Тиграна Кеосаяна про Алексея Навального. Соловьев прокомментировал, что Галкин начинал как талантливый артист, а потом «потерялся в пути».

«И когда вы вдруг решили, что теперь можете поиграть в политику и выступить на стороне человека, который нас с вами, Максим, (ведь вы еврей, как и я) вежливо называет жидами? Если вы не знаете, это Навальный. И он также очень не любит гомосексуалистов. Он кому-то пишет: "Так вы же, оказывается, ***** и жид, мы здесь таких вообще не слушаем», — сказал Соловьев.

Потом ведущий заявил, что в контексте публикации немецкого издания слово «фюрер» было использовано неслучайно. По словам Соловьева, Галкин может не знать этих нюансов, потому что в политике «человек не очень просвещенный». Однако артист «страстно желает понравиться оппозиционерам», считает ведущий.

Ранее в октябре Галкин раскритиковал выпуск программы мужа главного редактора RT Маргариты Симоньян Тиграна Кеосаяна про Алексея Навального. Акцент в передаче делается на то, что власти Германии и местная пресса, говоря о нем, используют слово «фюрер». «Führer по-немецки — это просто "лидер", на кого рассчитана эта риторика?» — написал Галкин.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, а в сентябре вывели из комы и выписали. Немецкие специалисты выявили в организме оппозиционера вещество из группы «Новичок». 15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одного научного института из-за ситуации с Навальным.