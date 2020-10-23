Собчак обвинила Соловьева во лжи

Телеведущая Ксения Собчак обвинила своего коллегу Владимира Соловьева во лжи. В выпуске своей YouTube-программы «Осторожно, новости!» она заявила, что Соловьев обещал дать ей интервью, но «зассал», а также назвала его «профессиональным кидалой».

Ведущая рассказала, что весной согласилась прийти в программу «Соловьев LIVE», потому что они договорились о бартере. «Соловьев, видите ли, обещал мне, что мы честно и без кидалова обсудим этих моих проклятых крабов (Собчак хотела выкупить 40 процентов акций дальневосточных компаний «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон», которые занимаются добычей и торговлей крабами, однако сделке помешали уголовные дела в отношении сооснователя компаний Олега Кана — прим. «Ленты.ру»), которых в итоге не было, а в ответ Соловьев придет на интервью уже ко мне», — сообщила Собчак.

По ее словам, беседа в эфире Соловьева строилась не так, как они договаривались, и в итоге она «почувствовала себя украинцем Вячеславом Ковтуном на "Воскресном вечере"». «На подобных передачах всегда есть специально нанятые враги на гонораре, которые прилетают бизнес-классом из Киева, чтобы внушить, что в Киеве сидят дураки», — объяснила сравнение телеведущая.

«Конечно, это смешной жанр — жаловаться на профессионального кидалу. Ну, это как оставил вещи наперсточнику на рынке, отошел, а вещей нет», — добавила Собчак. Она также рассказала, что дата интервью с Соловьевым для ее программы переносилась в течение нескольких месяцев, однако еще в июне он был согласен на встречу. Затем он неожиданно отказался. По словам Собчак, ведущий объяснил свое нежелание приходить на интервью тем, что она матерится. «Соловьев слился. Точнее, зассал», — заключила телеведущая и «в последний раз» пригласила коллегу на интервью.

Собчак участвовала в прямых эфирах Соловьева в конце апреля. Во время их второй встречи по видеосвязи к эфиру также подключился журналист Олег Кашин. Они с Соловьевым устроили перепалку, после чего Собчак покинула эфир.

Кроме того, она подключалась к беседе на «Соловьев LIVE» в конце июня после публикации интервью с бывшей соведущей Соловьева Анной Шафран. Собчак сообщила, что считает интервью с Шафран «одним из своих самых удачных». Соловьев же сказал, что, по его мнению, Шафран «уничтожила» и «разорвала» Собчак.