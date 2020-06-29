Соловьев прокомментировал нападение на Собчак в монастыре на Урале

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал нападение на ведущую Ксению Собчак и ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. В эфире своего YouTube-канала он заявил, что это можно расценивать как уголовное преступление.

«То, что мы видим, конечно, является основанием для возбуждения уголовного дела. Это не только препятствие работе журналиста, но и физическое воздействие, и там отобрали все», — сообщил он во время просмотра ролика конфликта на Урале.

По словам ведущего, на месте, вероятно, не было ограждений, запрещающих проход, поэтому съемочная группа прошла на территорию монастыря, но добавил, что у Собчак и ее сотрудников все же не было права входить без соответствующего разрешения.

«Мне реально жалко Ксению Анатольевну, потому что происходящее для нее — человеческий шок. Она вдруг понимает, что это она в Москве и Питере Собчак, а там она никто», — подчеркнул Соловьев. По его словам, людям в монастыре не важно, какие знакомые и родственники есть у ведущей.

Днем 27 июня Собчак сообщила о нападении на нее и съемочную группу. Ведущая прибыла в Екатеринбург для съемок фильма о схиигумене Сергие (Романове), захватившем Среднеуральский женский монастырь. В связи с произошедшем участники съемок зафиксировали побои в травмпункте и написали заявление в полицию.

О захвате женского монастыря «Спорительница хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса.

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