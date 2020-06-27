Появилось полное видео нападения на Собчак в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала полное видео нападения на ее съемочную группу в монастыре в Екатеринбурге. Запись появилась в ее Telegram-канале «Кровавая барыня» в субботу, 27 июня.

На кадрах видно, что Собчак не позволяют пройти в монастырь, чтобы поговорить со схиигуменом Сергием (Романовым). Перегородившие ей дорогу служители церкви атаковали оператора Сергея, после чего отобрали и сломали его камеру. Также на записи запечатлен момент нападения на Филиппа — бывшего послушника монастыря — и на саму телеведущую.

«Надеюсь, всех этих людей опознают. Как только я подошла к Сереже, его перестали бить, но момент этот виден — он лежит на земле, двое бугаев заломали руки, еще двое били ногами, пока я не побежала к нему», — поделилась Собчак.

По словам телеведущей, она написала заявление в полицию, однако камеру съемочной группе так и не вернули. Собчак описала монастырь словами «ужас и ад», заявив, что там присутствует «куча людей в спортивных костюмах с внешностью бандитов 90-х».

Ранее 27 июля Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что во время съемок в монастыре на ее команду было совершено нападение. Она вместе со съемочной группой находится в Екатеринбурге, где пройдет церковный суд над схиигуменом Сергием (Романовым), захватившим Среднеуральский женский монастырь. Отмечалось, что журналистка хотела снять фильм о священнике.

О захвате женского монастыря «Спорительница хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. 17 июня он выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, «своих чад».

На территории монастыря, по данным журналистов, находились казаки, якобы призванные для защиты от провокаций. После сообщений об этом монастырь посетили сотрудники ФСБ и полицейские, а Оренбургское войсковое казачье общество отреклось от захвативших обитель казаков. В монастыре также обнаружили юмориста Дмитрия Соколова и хоккеиста Павла Дацюка. По словам Всеволода Могучева, они пришли туда помолиться.

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