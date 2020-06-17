В захваченном казаками монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

В Среднеуральском женском монастыре, захваченном схиигуменом Сергием (Романовым) и казаками, обнаружен участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов. Об этом пишет издание Ura.ru, ссылаясь на данные корреспондента с места событий.

«Машина, принадлежащая правительству Свердловской области, выехала за ворота обители. На службе в Свято-Троицком храме присутствуют юморист из шоу "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов и хоккеист Павел Дацюк», — говорится в сообщении корреспондента от 14:08 по местному времени (12:08 по московскому).

Олимпийский чемпион Дацюк ранее высказался в поддержку отца Сергия, отметив, что схиигумен уже более десяти лет является его духовником.

Днем 17 июня после сообщений о том, что обитель охраняют казаки, в монастырь приехали сотрудники ФСБ и полиции. Священнослужитель ответил на обвинения в захвате Среднеуральского женского монастыря, объяснив, что остался здесь ради монахинь, своих чад.

О захвате обители опальным священнослужителем сообщалось 16 июня. Он вновь стал вести службы, хотя его запретили в служении за отрицание коронавируса, а его таинства признали незаконными и недействительными. Монастырь защищают казаки и участники боевых действий в Донбассе, но сейчас, по словам отца Сергия, вооруженных людей на монастырской территории нет.

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