Опальный «духовник Поклонской» объяснил «захват» женского монастыря

Схиигумен Сергий (Романов), которого называют бывшим духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, ответил на обвинения в «захвате» Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов». Он снял видеообращение, в котором объяснил, что остался в монастыре ради монахинь, своих «чад». Ролик с речью священника опубликован на YouTube.

«Либеральные СМИ пишут, что я захватил монастырь. Странно звучит. Мы [его] строили вместе с насельницами монастыря с божьей помощью 18 лет на пустом месте!» — заявил Сергий, упомянув в этой связи «глобализационные процессы, приближающие мир к тотальному контролю через цифровую идентификацию». По словам священнослужителя, он не мог допустить, чтобы его дети «остались без отца» и были отданы под духовное руководство людям, «у которых друзья [Александр] Дворкин, сектовед, диакон [Андрей] Кураев [религиозный общественный деятель]». «Среди деревьев общественного порядка не нарушали», — отметил священник.

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Схиигумен Сергий подчеркнул, что продолжает служить так, как наставляли отцы церкви. «С креста не сходят, с креста снимают», — сказал он, призвав россиян «пойти в пустые деревни и возродить их», а не надеяться, что «Запад нас прокормит». «Решать, где мне быть, не гонителям веры, а Поместному собору. Я призываю Россию к покаянию!» — заявил священнослужитель, обратившись к патриарху Московского и всея Руси Кириллу с просьбой «прочитать заклинательные молитвы хотя бы и по онлайну за всех страждущих, больных, хромых, одержимых, бесноватых и просто за страдающих людей».

В заключение cхиигумен Сергий выразил мнение, что права исповедовать и молиться за больных страждущих людей его лишили из-за упоминания приближающих к тотальному цифровому контролю процессов в проповедях, а не за отрицание пандемии коронавируса. Священник заявил, что 8 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) якобы уже объявила, что «ковида нет», однако редакции «Ленты.ру» не удалось найти подтверждения его словам. Напротив, в этот день глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе.

О «захвате» монастыря стало известно 16 июня. Схиигумен Сергий стал снова вести там службы и выставил на территории монастыря казачий дозор. Они перекрыли все входы и выходы в обитель. Казаков якобы позвали с целью не допустить провокаций, так как «обитель продолжает жить обычной жизнью». Сергий также отстранил от управления игуменью Варвару, которая является «главным должностным духовным лицом» монастыря (ее назначил Священный Синод в 2005 году), и не пустил в монастырь направленного туда епархией священника Георгия Викторова.

Екатеринбургская епархия еще в апреле запретила Сергию проповедовать после публичного отрицания пандемии коронавируса, призывов к нарушению режима самоизоляции, а также предания анафеме сторонников «беззаконной изоляции». В мае он нарушил запрет, и епархия вынесла его повторно. После этого Сергий записал видеообращение, в котором заявил, что не покинет церковь и его получится выгнать только с помощью полиции и Росгвардии. 15 июня епархиальный суд Екатеринбургской епархии рассмотрел вопрос о поведении священника и предложил схиигумену одуматься и исправиться.

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