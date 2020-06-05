Духовника Поклонской заподозрили в экстремизме за отрицание коронавируса

В Свердловской области схиигумена Сергия (Романова), которого называют духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, заподозрили в экстремизме из-за видеозаписи его проповеди с отрицанием коронавируса. Об этом говорится в ответе Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э») областного ГУ МВД жителю Екатеринбурга Михаилу Томаткину, передает ТАСС.

В проповеди схиигумен в том числе заявил, что ситуация с коронавирусом — это «псевдопандемия».В его высказываниях усмотрели признаки правонарушения по статье 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Материал направили в прокуратуру, которая решит, возбуждать ли административное дело. Экспертизу видеозаписи проводил региональный Центр «Э».

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Екатеринбургская епархия дважды запрещала Романову проповедовать. Первый раз это произошло 27 апреля после того, как схиигумен назвал эпидемию коронавируса несуществующей и проклял всех, кто поддержал закрытие храмов из-за пандемии, а также заявил, что за приостановкой работы храмов скрывается «малодушие и трусость».

В качестве наказания Романова отправили в келью, он провел там две недели и 14 мая опубликовал ролик о выходе. На записи он говорит: «Солнце, воздух и вода — наши добрые друзья! Мы живы-здоровы, чего и вам желаю». Свой выход он приурочил к православному празднику иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». С 26 мая епархия вновь запретила ему служить, а также носить наперсный крест, его деятельность рассмотрит епархиальный суд.

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