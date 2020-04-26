Российский священник проклял сторонников закрытия храмов из-за коронавируса

Настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Николай Романов) проклял всех, кто поддерживает закрытие храмов из-за пандемии коронавируса. Заявление прозвучало во время его проповеди, запись которой размещена на YouTube.

Сергий заявил, что за закрытием храмов скрывается малодушие и трусость. Он предложил всем, кто предлагает самоизолироваться и общаться с богом онлайн, запретить ходить в церковь, а лучше выселить их «в Биробиджан или на остров Мартиника, либо на остров Спиналонга». Такое решение, по мнению настоятеля монастыря, способствует завершению коронавирусной эпидемии, которую он назвал несуществующей.

Сергий призвал людей не бояться полицию, выходить на улицу и сажать хлеб и овощи, пока не наступил голод.

Он также заявил, что вне церкви нет спасения, и только она исцеляет все болезни.

22 апреля священник, настоятель храма святителя Алексия в Рогожской слободе Владимир Духович назвал коронавирус наказанием за грехи мира, забывшего про Бога, и добавил, что нужно постоянно молиться.

26 апреля в России общее число зараженных коронавирусом увеличилось до 80 949. Всего зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6767 человек.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какая доза коронавируса должна попасть в организм человека для его заражения инфекцией. По его словам, в случае с COVID-19 точное количество вирусных частиц неизвестно, но очевидно, что инфицирующая доза небольшая. При этом, если человек столкнется только с одной дозой, то у него есть большие шансы на легкую или даже бессимптомную форму болезни, а встретить 10 — это реальный риск для жизни, утверждает врач.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!