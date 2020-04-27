Отрицающему коронавирус российскому священнику запретили проповедовать

Екатеринбургская епархия запретила проповедовать настоятелю Среднеуральского женского монастыря схиигумену Сергию (Николай Романов), который отрицал эпидемию коронавируса и проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии. Ответ епархии был опубликован на ее официальном сайте 27 апреля.

В епархии пояснили, что «неоднократные вразумления относительно качества и содержания проповедей схиигуменом Сергием были проигнорированы», в связи с чем было принято решение лишить его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве.

Как отметило издание «Подъем», Сергия считают предполагаемым духовником депутата Натальи Поклонской. 26 апреля он назвал эпидемию коронавируса несуществующей и проклял всех, кто поддержал закрытие храмов из-за пандемии. Он заявил, что за закрытием храмов скрываются малодушие и трусость, а также предложил запретить ходить в церковь тем, кто настаивает на самоизоляции, либо переселить их «в Биробиджан или на остров Мартиника, либо на остров Спиналонга».

По данным на 27 апреля, в Свердловской области выявлено 454 случая заражения коронавирусом, 88 человек выздоровели, один умер. В России за весь период эпидемии зафиксировано 87 147 случаев инфицирования, 794 человека скончались, 7346 человек вылечились.

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