Отрицающий коронавирус духовник Поклонской начал проповедовать после запрета

Настоятель Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов» схиигумен Сергий (Романов), которого называют духовником депутата Натальи Поклонской, снова начал проповедовать, несмотря на запрет. Об этом URA.RU рассказал православный активист Сергей Алиев, который выложил на своем портале короткое видео со священником.

В ролике отец Сергий выходит из своей кельи, где провел последние две недели в наказание за отрицание коронавируса, и говорит: «Солнце, воздух и вода — наши добрые друзья! Мы живы-здоровы, чего и вам желаю». Свой выход он приурочил к православному празднику иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».

Екатеринбургская епархия запретила схиигумену проповедовать после его выступлений на тему коронавирусной инфекции. В частности, священнослужитель проклял тех, кто призывал закрыть храмы на время эпидемии. Пандемию он называл выдумкой трусливых безбожников и призывал верующих выходить на улицы.

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