Духовник Поклонской изгнал бесов на видео

Схиигумен Сергий (Николай Романов), которого называют духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, провел обряд изгнания бесов из прихожан в Среднеуральском женском монастыре. 40-минутная видеозапись опубликована на YouTube-канале движения «Царский крест».

Видео начинается с молитвы и проповеди отца Сергия. Он объявляет, что последние 25 лет много говорится о «последних временах». «Сейчас более 100 стран живут по законам разврата: в них узаконены однополые браки, транссексуалы, скотоложство, педофилия», — констатирует он.

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В своей речи священнослужитель обратился к многочисленным консприрологическим теориям. Так, он цитировал фрагмент из «плана» экс-главы ЦРУ Аллена Даллеса, который якобы разработал директиву по морально-нравственному разложению и уничтожению России.

Затем Сергий рассказал про «ужасы» банковских карт и систему обработки персональных данных, которая, по его мнению, обращает людей в «электронное рабство».

«В электронном рабстве у каждого человека вместо имени есть свой номер, как у скотов. То есть ИНН, в котором есть число зверя — 666. Если вы даете согласие на обработку персональных данных, вся информация о вас передается во всемирный компьютер, находящийся в Брюсселе. Имя ему — Зверь!» — восклицает схиигумен, добавляя, что «всемирное правительство готовит приход Антихриста на Землю». Затем он призывает всех отказаться от «блуда» и гражданских браков и начинает читать «заклинательные молитвы».

В ходе обряда дети, женщины и мужчины падают на пол, говорят чужими голосами, истерически смеются, плачут, кричат, оскорбляют отца Сергия. В одной из девушек он обнаружил «компьютерного беса», в других прихожанах — «духа самоубийства», «духа блуда» и множество других. Большинство «одержимых» оказались женщинами в монашеском облачении.

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