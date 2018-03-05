Золотая медаль российского хоккеиста перешла духовнику Поклонской

Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк посетил женский монастырь в Среднеуральске. Об этом сообщается на сайте Екатеринбургской епархии.

Спортсмен посетил женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» после победы на Олимпийских играх в Пхенчхане. «Для меня самое главное — это любовь, которую я испытываю, когда сюда приезжаю», — заявил Дацюк.

Хоккеист передал храму золотую медаль, завоеванную на чемпионате мира 2012 года в Швеции и Финляндии. Прихожане обители выразили благодарность спортсмену за подарок.

Дацюк не первый раз принимает участие в жизни этого монастыря и поддерживает инициативы насельника храма — схиигумена Сергия, являющегося духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Российские хоккеисты выиграли золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане. После этого Дацюк стал членом Тройного клуба, в который входят игроки, завоевавшие три высшие хоккейные награды — золото чемпионата мира, олимпийскую награду и Кубок Стэнли.

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