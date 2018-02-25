Капитан сборной России рассказал о сбывшейся мечте после победы на Олимпиаде

Нападающий сборной России по хоккею Павел Дацюк прокомментировал победу над немцами в финале Олимпийских игр-2018. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Мечта сбылась, мы стали олимпийскими чемпионами. И теперь у меня нет мечты», — признался 39-летний форвард.

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Дацюк стал седьмым россиянином, вошедшим в Тройной золотой клуб (победа на Олимпийский играх, в Кубке Стэнли и на чемпионате мира). Он дважды выигрывал Кубок Стэнли с «Детройт Ред Уингс» (2002, 2008), а в 2012-м стал чемпионом мира. На Играх в Пхенчхане Дацюк был капитаном сборной.

Ранее 25 февраля российские хоккеисты обыграли немцев в финале Олимпиады. Встреча завершилась в овертайме — 4:3, решающую шайбу забросил нападающий Кирилл Капризов. Это золото стало первым в современной истории хоккейной сборной России.

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