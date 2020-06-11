Отрицающего коронавирус «духовника Поклонской» обвинили в распространении фейков

Основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Романов), которого называют духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, обвинен в распространении фейковой информации о коронавирусе, сообщает «Интерфакс».

Рассмотрение административного дела в суде Верхней Пышмы назначено на 23 июня. Священнику грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей по части 9 статьи 13.15 КоАП («Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений»).

Ранее в Центре по противодействию экстремизму (Центр «Э») МВД по Свердловской области заподозрили схиигумена в экстремизме из-за видеозаписи его проповеди с отрицанием коронавируса. В частности, в своей речи священнослужитель говорил, что новый вирус — это миф, призывал верующих не подчиняться церковному руководству и властям. Также он проклял тех, кто призывал закрыть храмы на время эпидемии, и предупредил о создании «электронного лагеря сатаны». Потом в сети появился другой ролик с ним, в котором он говорил о смертельной опасности чипирования.

Екатеринбургская епархия дважды запрещала Романову проповедовать за его высказывания о пандемии и лишила его права ношения наперсного креста. Его деятельность рассмотрит епархиальный суд.

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