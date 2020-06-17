Песков ответил на вопрос о захвате казаками монастыря на Урале

В Кремле не следят за ситуацией в захваченном казаками монастыре на Урале, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов. Его цитирует РИА Новости в среду, 17 апреля.

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«Это не вопрос нашей повестки дня», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Накануне стало известно, что схиигумен Сергий (Романов), которого называют «бывшим духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской», фактически захватил женский монастырь «Спорительница хлебов» в Среднеуральске Свердловской области. Обитель защищают казаки и участники боевых действий в Донбассе.

По данным СМИ, в захваченном монастыре присутствует олимпийский чемпион, хоккеист Павел Дацюк. Ранее он сообщил, что отец Сергий уже более десяти лет является его духовником.

Уральскому священнику ранее запретили священнослужение за отрицание существования коронавируса. В частности, он призывал прихожан к нарушению режима самоизоляции.

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